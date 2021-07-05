تراند الفن: المرور يوضح سبب حادث سحق شاحنة لعدد من السيارات عند إشارة مرور بمحايل عسير ويكشف عدد الوفيات

صحيفة المرصد: كشفت “إدارة مرور منطقة عسير”، اليوم الأحد، عن سبب الحادث المروّع، الذي وقع عند إشارة مرورية بمحايل عسير، بعد سحق شاحنة لعدد من السيارات المتوقفة.

وأوضحت الإدارة أنه اتضح من المعاينة الأولية، أن سبب الحادث عطل في مكابح المركبة، وجاري استكمال إجراءات الحادث وإحالته للجهة المختصة؛ وفقًا لحساب “المرور السعودي” على “تويتر”.

وأضافت “إدارة مرور منطقة عسير”، أن إجراءات الاستدلال في حادث الشاحنة الواقع في (محافظة محايل عسير) تشير إلى أنه نتج عنه صدم عدد من المركبات، ووفاة شخصين وإصابة آخرين.