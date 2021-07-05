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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن 31 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد: كشفت “إدارة مرور منطقة عسير”، اليوم الأحد، عن سبب الحادث المروّع، الذي وقع عند إشارة مرورية بمحايل عسير، بعد سحق شاحنة لعدد من السيارات المتوقفة.
وأوضحت الإدارة أنه اتضح من المعاينة الأولية، أن سبب الحادث عطل في مكابح المركبة، وجاري استكمال إجراءات الحادث وإحالته للجهة المختصة؛ وفقًا لحساب “المرور السعودي” على “تويتر”.
وأضافت “إدارة مرور منطقة عسير”، أن إجراءات الاستدلال في حادث الشاحنة الواقع في (محافظة محايل عسير) تشير إلى أنه نتج عنه صدم عدد من المركبات، ووفاة شخصين وإصابة آخرين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: المرور يوضح سبب حادث سحق شاحنة لعدد من السيارات عند إشارة مرور بمحايل عسير ويكشف عدد الوفيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.