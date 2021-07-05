تراند الفن: “المسند” ينشر فيديو لما فعلته عائلة خليجية في منتزه بدولة كوسوفو.. ويعلق: “البعرة تدل على البعير”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 07:09 مساءً - أدمن ‏38 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد: نشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم، عبدالله المسند، مقطع فيديو لما فعلته أسرة سعودية من ترك مخلفاتها و”الزبالة” في أحد المتنزهات بدولة كوسوفو في أوروبا. وعلق “المسند” على المقطع الذي نشره بحسابه في موقع “تويتر” بقوله: “البعرة تدل على البعير.. هؤلاء من يرسم صورتك لدى الآخرين، فعملهم المشين متعدي، يؤثر على أكثرية ملتزمة بالآداب العامة”. وأضاف: “ومع الأسف سلوكهم المشين سينسحب بالضرورة على البقية المحترمين ويكفي مشهد شاذ كهذا أن يدمر الصورة النمطية لنا”.

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