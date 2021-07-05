تراند الفن: مانشيني: إيطاليا لم تصل إلى النهائي.. ولويس إنريكي مدرب رائع لهذا السبب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 07:09 مساءً - تحدث روبرت مانشيتي، المدير الفني، لمنتخب إيطاليا، عن استعداداته مواجهة منتخب إسبانيا، غدًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساْص بتوقيت المملكة المتحدة، على ملعب “ويمبلي” ضمن منافسات نص نهائي كأس أمم أوروبا.

وامتدح مانشيني مدرب منتخب إسبانيا، لويس إنريكي، واعتبر أنه خطأ التفكير بأن إيطاليا وصلت إلى النهائي، ويصر على أن إيطاليا يجب أن تلعب مباراة رائعة للفوز في ويمبلي.

وتريد إيطاليا التي غابت عن كأس العالم 2018، في مواصلة سلسلتها المذهلة بخوض 32 مباراة دون هزيمة تتضمن 13 فوزًا متتاليًا، ووصلت إلى نصف النهائي وستواجه إسبانيا في ويمبلي مساء الثلاثاء للحصول على مكان في نهائي يوم الأحد على نفس الملعب.

قال مانشيني في المؤتمر الصحفي الرسمي السابق للمبارزة الكبرى ضد إسبانيا يوم الثلاثاء في ويمبلي:”ستكون مباراة صعبة، إسبانيا مختلفة عن بلجيكا، لكننا سنواجه العديد من الصعوبات، لقد عانينا ضد النمسا بسبب عدوانيتهم ولأنها كانت المباراة الأولى في الأدوار الإقصائية”.

وتابع: “لقد كانت إسبانيا استثنائية خلال السنوات القليلة الماضية، ولديهم العديد من اللاعبين الشباب ومدرب ممتاز”.

وفي حديثه أشاد بمدرب لاروخا، لويس إنريكي،، الذي كرس له الثناء الناري وقال: “إنه مدرب رائع وأنا لا أقول ذلك لأنه فاز بدوري الأبطال مع برشلونة، كل فرقهم تلعب كرة قدم جيدة، إذا جعل المدرب جميع فرقه تلعب بشكل جيد، فهذا يدل على قدرته كمدرب”.

وأعرب مانشيني عن أسفه لعدم تمكن المشجعين من السفر من إيطاليا وإسبانيا لمشاهدة المباراة في ويمبلي: “هذا غير عادل للغاية، لكن من الأفضل أن يكون هناك جمهور مقيم في المملكة المتحدة من أن يكون الملعب فارغًا، ليس من العدل أن لا يتألف الملعب من نصف الإسبان والآخر من الإيطاليين”.

وعلق على حقيقة أن العديد من الصحفيين والمحللين الإيطاليين يشعرون بالفعل أن الأزوري وصلوا إلى النهائي وقال: ” إنه خطأ يجب تجنبه، لا يمكننا أن نعتقد أننا سنصل إلى الملعب وسنفوز، لن يكون الأمر بهذه السهولة، فنحن نعلم أن عليك أن تلعب مباراة رائعة، لن يكون الأمر سهلًا، نحن بحاجة لتقديم أداء رائع، إسبانيا فريق كبير، نحن في الدور نصف النهائي، لذلك لن يكون الأمر سهلًا”.

وواصل حديثه: “لا يمكننا أن نصبح إسبانيا بهذا الشكل، لديهم أسلوب محدد للغاية ونحن أسلوبنا خاص بنا، نحن إيطاليا “.

وقام مدرب برشلونة السابق بتدريب دانييلي دي روسي في روما وأصبح أسطورة الجيالوروسي الآن جزءًا من طاقم مانشيني.

وعن هذا قال مانشيني: “دانيل تحدث بشكل كبير عن لويس إنريكي، لكنه تغير منذ ذلك الحين، سيكون مختلفا قليلا، وإسبانيا تستحق أن تكون هنا”.

وأضاف المدرب قبل أن يدافع عن سيرو إيموبيلي الذي تعرض لانتقادات بسبب أدائه ضد بلجيكا: “من الجيد أن تكون الجماهير في الملعب، لكني أجد أنه من الظلم ألا يكون هناك نصف إيطالي ونصف إسباني، الحذاء الذهبي، أحد أفضل الهدافين في السنوات القليلة الماضية، وأحيانًا يكون الأكثر تعرضًا للانتقاد هو الحاسم خلال كأس الأمم الأوروبية أو كأس العالم “.

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