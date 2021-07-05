فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 07:09 مساءً - صحيفة المرصد: علق عميد كلية الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود، محمد مكني، على توطين 6 أنشطة في سوق العمل منها الاستشارات القانونية والمهن الفنية والهندسية. وقال “مكني” خلال حواره ببرنامج “نشرة النهار” المذاع على “قناة الإخبارية”، إن أجور بعض المهن التي تم توطينها تتراوح مابين 5 آلاف إلى 8 آلاف ريال. وأشار:”يوجد بعض القطاعات الخاصة بالمهن الهندسية الحد الأدنى فيها 8 آلاف ريال”، موضحا:”الهدف أكبر من ذلك وسيكون هناك مزايا أكثر”. وتابع:” يجب على القطاع الخاص تفعيل هذا الجانب وتقديم ما يستطيع للشباب والشابات الأكفاء من خلال إتاحة فرصة أخرى مثل التدريب واكتساب خبرة كبيرة كي تساهم في رفع الأجور”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. اقتصادي يكشف عن مفاجأة بشأن أجور بعض المهن بعد التوطين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.