تراند الفن: رئيس شعبة الخضروات والفاكهة عن “كورونا المانجو”: تدخل إلهي (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 07:09 مساءً - علق حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية على واقعة إصابة أشجار المانجو بالإسماعيلية بـ العفن الهبابي ، الذي وُصف بـ”كورونا المانجو” قائلًا: الحالة الجوية التي تشهدها مصر كانت سبب تعفن المانجو في بعض الأماكن، مضيفًا أنّ ذلك تدخل إلهي لا ذنب للبشر فيه”

وعن العنف الهبابي أضاف النجيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير” على قناة صدى البلد، أنّ إنتاج محافظة الإسماعيلية تضرر بسبب حالة الجو، موضحا أن العفن الهبابي دمر ما يقرب من 30 % من الإنتاج.

وتابع رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أنه يجب أن يكون هناك لجان تذهب إلى الإسماعيلية وترصد حقيقة المشهد هناك، مشيرًا إلى أن الأصناف التي كانت تزرع في الإسماعيلية بدأت محافظات الجمهورية في وقت سابق بتشجيرها.

وأردف أن أزمة مانجو الإسماعيلية لن تؤثر على ارتفاع الأسعار هذا العام، مشيرا إلى أن سعر المانجو داخل أسعار الجملة تراوح ما بين 10 إلى 30 جنيها العام الماضي، ولن يزيد حاليا بسبب توفر إنتاج الصعيد، لكن بعدما ينفد قد يكون هناك فجوة.

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