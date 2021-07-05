تراند الفن: 51 مرشحًا فوق السن و40 تحت السن في انتخابات التجديد النصفي للأطباء

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 07:09 مساءً - أعلنت اللجنة العامة لانتخابات نقابة الأطباء العامة والفرعيات تقدم 51 مرشحًا لعضوية المجلس فوق السن و40 لعضوية تحت السن، حيث تقدم 35 مرشحًا فوق السن و26 مرشحًا تحت السن لعضوية مجلس النقابة العامة.

ولقطاع القاهرة ترشح 4 تحت السن، ولقطاع وسط الدلتا 3 مرشحين فوق السن، وغرب الدلتا 5 مرشحين فوق السن، وشرق الدلتا 6 فوق السن، وشمال وجه قبلي 10 مرشحين أقل من 15 سنة، وجنوب وجه قبلي 2 مرشحين فوق السن.

هذا وسيتم فتح باب الطعون من 10 يوليو إلى 14 يوليو وإعلان أسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون 17 يوليو المقبل، ثم فتح باب التنازلات من 26 يوليو وحتى 30 يوليو وإعلان القائمة النهائية 10 أغسطس، على ان تًجرى الانتخابات 8 أكتوبر المقبل.

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