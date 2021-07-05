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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 08:09 مساءً - أدمن 37 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة
صحيفة المرصد: كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن طريقة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، وذلك للفئات من 12 إلى 18 عامًا.
وأجابت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر تويتر على سؤال: “ما هي طريقة التسجيل لأخذ لقاح كورونا للفئة العمرية من (12-18) سنة؟”.
وقالت وزارة الصحة إن الفئة العمرية من 15 سنة وأقل يمكنها الحجز للحصول على اللقاح كتابع، في حين يمكن للفئات العمرية من 15 إلى 18 سنة، الحجز كتابع أو مستقل عبر تطبيق صحتي.
والجدير بالذكر أن وزارة الصحة، أتاحت خلال الأيام القليلة الماضية، إمكانية الحصول على لقاح كورونا للفئات العمرية من 12 إلى 18 عامًا، وذلك بعد تأكدها من مأمونيته.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “الصحة” تكشف طريقة التسجيل للحصول على لقاح كورونا للفئة العمرية من 12-18 عامًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.