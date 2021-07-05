تراند الفن: “الصحة” تكشف طريقة التسجيل للحصول على لقاح كورونا للفئة العمرية من 12-18 عامًا

صحيفة المرصد: كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن طريقة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، وذلك للفئات من 12 إلى 18 عامًا.

وأجابت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر تويتر على سؤال: “ما هي طريقة التسجيل لأخذ لقاح كورونا للفئة العمرية من (12-18) سنة؟”.

وقالت وزارة الصحة إن الفئة العمرية من 15 سنة وأقل يمكنها الحجز للحصول على اللقاح كتابع، في حين يمكن للفئات العمرية من 15 إلى 18 سنة، الحجز كتابع أو مستقل عبر تطبيق صحتي.

والجدير بالذكر أن وزارة الصحة، أتاحت خلال الأيام القليلة الماضية، إمكانية الحصول على لقاح كورونا للفئات العمرية من 12 إلى 18 عامًا، وذلك بعد تأكدها من مأمونيته.