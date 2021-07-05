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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 08:09 مساءً - أدمن ساعة واحدة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد: وثق مقطع فيديو، لحظة قيام سيدة صينية بعمل بطولي لإنقاذ طفلة من الموت المحقق، بعدما سقطت بين القضبان الحديدية في شرفة المنزل، وأصبحت معلقة من رقبتها.
وأظهر مقطع الفيديو، امرأة تقف معلقة بالسور الحديدي، الذي يحيط بنافذة الطابق الأول، وتستخدم كتفها لرفع طفلة تتدلى من رقبتها من بين القضبان الحديدية لنافذة الطابق الثاني.
وتسلقت المرأة نافذة الطابق الأول ووضعت كتفيها ورقبتها تحت قدمي الطفلة لتمنعها من السقوط، حتى تسلق رجلان آخران المبنى وتمكنا من دفع الطفلة مرة أخرى إلى الشقة، وتم إنقاذها.
وحسب وسائل الإعلام المحلية الصينية، كانت المرأة تسير في الشارع حين لمحت الطفلة وهي تسقط من نافذة الطابق الثاني وتعلق من رقبتها بين القضبان، حيث كانت الطفلة بمفردها في المنزل وقت الحادث.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سيدة تنقذ طفلة من الموت المحقق بعدما تعلقت من رقبتها بين القضبان الحديدية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.