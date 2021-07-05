تراند الفن: طريقة إعطاء لقاح كورونا لمخالفي نظام الإقامة في المملكة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 08:09 مساءً - صحيفة المرصد : تواصل وزارة الصحة، حملات إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لمخالفي نظام الإقامة، من خلال الوصول إلى الأحياء التي يسكنوا فيها.

ورصدت قناة العربية، في تقرير مصور، حملات إعطاء اللقاحات لمخالفي نظام الإقامة، في منطقة مكة المكرمة، حيث يتم الوصول إليهم داخل الأحياء التي يسكنونها.

ويأتي ذلك من خلال التنسيق بين الفرق الميدانية والجهات المعنية لتسهيل الوصول للمقيمين، بما يضمن تقديم جرعتي اللقاح الأولى والثانية، بشكل دوري في الأماكن المخصصة لذلك.

ويحصل على لقاح فيروس كورونا الرجال والنساء من مختلف الجنسيات، عن طريق الفرق الطبية، التي بدأت عملها منذ شهر، حيث وصل عدد المستفيدين حتى الآن سواء من الجرعة الأولى أو الثانية إلى أكثر من 10 آلاف شخصًا.

ويتم فحص هويات المستفيدين للحصول على المعلومات الخاصة بهم، أو الاعتماد على البيانات التي يقدمونها بأنفسهم في حال لم تكن لديهم هويات، وذلك من خلال آلية خاصة بوزارة الصحة، ليستفيد الجميع.

ومن جانبه قال الدكتور سلمان جان، المشرف على الفرق الصحية الميدانية بمكة: “مثل هذه الحملاث تعكس جهود الدولة، ويتم التنسيق أولًا مع ممثلي الجاليات، وإحضار الشخص وتعريفه، ثم تسجيله في النظام عبر آلية محددة من الوزارة، وطباعة شهادة تطعيم له”.