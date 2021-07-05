نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد أجازة عيد الأضحى المبارك 2021 في كافة الدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تاريخ بدء عيد الأضحى المبارك 2021، تاريخ بدء عيد الأضحى المبارك يتصدر أولويات كافة المسلمين وليس فقط لانتظار العيد والفرحة التي توجد معه ولكن أيضاً للاستمتاع بيوم عظيم هو من أفضل الأيام عند الله عز وجل وعند الأمة الإسلامية وهو يوم وقفة عرفة، والذي يكون وقفة عيد الأضحى، حيث أن انتظار هذا اليوم يعتبر هو العيد بالنسبة إليهم لما له من مكانة كبيرة وأجر وثواب لمن صام وخشع في هذا اليوم.

تاريخ بدء عيد الأضحى المبارك 2021

تحديد موعد عيد الأضحى يتم تحديد موعد أي من الأعياد الإسلامية وكذلك بداية أي شهر هجري من خلال حركة القمر دورته حول الأرض التي تستغرق شهر كامل، حيث يبدأ بهلال يظهر مع غروب شمس أول يوم من كل شهر وينتهي أيضاً بهلال حيث يأخذ الفن دورته الكاملة ويتحوز خلالها عدة مرات، ومن هنا يتم تحديد الشهور الهجرية أو كما كان يطلق عليها بالشهر العربي.

أجازة عيد الأضحى المبارك

تاريخ بدء عيد الأضحى المبارك 2021، أوضحت الحسابات الفلكية عن الموعد المحدد لعيد الأضحى 2021 ، حيث أشارت إلى أن هلال شهر ذو الحجة لهذا العام سوف يولد مباشرةً بعد حدوث الاقتران الذي سوف يحدث تمام الساعة 3:17 فجرا بتوقيت القاهرة أي أنه سيظهر في اليوم التالي الذي يوافق السبت 10 يوليو.

موعد أجازة عيد الأضحى

أي أن الهلال لم يولد عند غروب الشمس يوم الجمعة الذي يوافق 29 من ذي القعدة 1442ه‍ في أي من المدن الإسلامية، لهذا يكون يوم السبت 10 يوليو 2021 هو المتمم لِذي القعدة، وبذلك يكون يوم الأحد 11 يوليو هو غرة شهر ذو الحجة لهذا العام، أي أن يوم الاثنين 19 يوليو هو وقفة عيد الأضحى المبارك وقفة عرفات، وأن الثلاثاء 20 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى في كل المدن الإسلامية.