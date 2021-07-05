تراند الفن: وزارة المالية تحدد شروط إحلال السيارات الميكروباص

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 09:09 مساءً - قال أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن التقدم بطلب إحلال السيارات الميكروباص يتطلب عدة شروط، منها مرور 20 سنة أو أكثر على صنع السيارة، وسريان رخصة القيادة لمالكها، وأن يكون سن السائق ما بين 21 إلى 65 عامًا للتمتع بسعر فائدة مخفض، واذا تعدى الشخص 65 عامًا يمكنه المشاركة في المبادرة والدفع نقدًا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج” اليوم” المذاع على قناة”dmc”.

أضاف” عبد الرازق” أن هناك 3 شركات إنتاج انضمت إلى المبادرة تقدم 3 أنواع من سيارات الميكروباص بأسعار مخفضة.

وأوضح، أن الشخص الذي يريد إحلال سيارته عليه الدخول على الموقع الإلكتروني للمبادرة وتسجيل البيانات الأساسية للرخصة والبطاقة ثم وضع صورة لكل منهما، وتسلم رسالة تأكيد للتحقق من البيانات التي أدخلها، منوهًا بأن مالك الميكروباص متاح له الفرصة باختيار الميكروباص والبنك الذي يريد التعامل معه.

وأكد، أن الحزمة المقدمة تكاد تكون غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن سعر السيارة الميكروباص الجديدة مخفض عن سعرها في السوق بنسب تتراوح 2.5% إلى 7%.

وتابع، الحافز الأكبر الذي تقدمه الدولة هو عبارة عن قيمة مقدم السيارة الذي تدفعه ويصل من 25 ألف جنيه إلى حد أقصى 65 ألف جنيه.

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