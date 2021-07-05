تراند الفن: بعد تعثر اجتماع أوبك+ وتأجيله لموعد لاحق.. تغير مفاجئ في أسعار النفط

صحيفة المرصد : سجلت أسعار خام “برنت” لشهر سبتمبر ارتفاعا في بورصة لندن الاثنين بنسبة 1.09%، لتصل إلى 77 دولارا للبرميل وفقا لبيانات التداول.

ووفقاً لموقع “روسيا اليوم” ،أشارت وكالة “آر بي كا” الروسية، إلى أن آخر مرة بلغت فيها قيمة برميل خام “برنت” أكثر من 77 دولارا كانت في أكتوبر 2018.

وشهدت البورصات فترة انتظار أنباء من اجتماع مجموعة “أوبك +”، والتي تخللتها خلافات داخلية حول مستوى إنتاج النفط في أغسطس المقبل.

وكانت مصادر مطلعة في “أوبك+”، أكدت في وقت سابق اليوم الاثنين أن “الاتفاق الحالي لإنتاج النفط مستمر، وأن الدول الأعضاء في المنظمة ملتزمة به”، مشيرة إلى أن “الدول الأعضاء في المنظمة “ستقرر لاحقا موعد الاجتماع المقبل في الوقت المناسب”.