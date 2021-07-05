تراند الفن: أوكا بلون شعر بينك في بوستر ألبوم “محمد صلاح”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 09:09 مساءً - طرح مطرب المهرجانات أوكا البوستر الرسمي لألبومه الجديد بعنوان “محمد صلاح”، وظهر في البوستر مرتديًا لونًا أبيض، وبلون شعر بينك.

ونشر أوكا بوستر الألبوم بحسابه الشخصي على “انستجرام”، وعلق عليه: “ألبوم محمد صلاح الجنرال أوكا”، وعلقت زوجته مي كساب على البوستر قائلة: “أجمد واحد على الكوكب”.

ونشرت مي كساب أيضًا البوستر بحسابها على “انستجرام”، متمنية النجاح لزوجها، وعلقت: “ألبوم محمد صلاح قريبًا الجنرال أوكا..ربنا يديك من كرمه وفضله يا حبيبي”.

وأعلن أوكا انتهاءه من الألبوم، وذلك بمنشور على “انستجرام”، وعلق عليه: “الحمد لله خلصت ألبومي الجديد محمد صلاح، أخذ مني مجهود كبير وتعب وسهر عشان أقدملكم مزيكا جديدة، وكلمات وألحان من إحساسي أتمني يعجبكم.. بإذن الله تسمعوا حاجة مختلفة”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.