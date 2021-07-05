تراند الفن: تحرير عدد من المحاضر لمخابز مخالفة في حملات تموينية بالبحيرة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 09:09 مساءً - حرر مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، محضرًا لمخبز بلدي بقرية ناصر وإغلاقه بسبب منعه من تأدية عمله.

وكانت حملة تموينية مكبرة بمدينة حوش عيسى شنت، اليوم الاثنين، حملة على المخابز البلدية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وبيان مدى مطابقة رغيف الخبر للمواصفات والاشتراطات التموينية.

كما شنت الإدارة التموينية بمدينة ادكو، حملة مماثلة على المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر لحيازة أصحابها بطاقات تموين ذكية وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم إعلان مواعيد التشغيل، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات.

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