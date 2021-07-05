شوف عروض اكسترا الأسبوعية على الجوال خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية

شركة اكسترا المتحدة للإلكترونيات هي شركة سعودية الجنسية تعمل في مجال بيع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بالتجزئة، تأسست الشركة عام 2003 وهي شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية في نهاية ديسمبر لعام 2018، إكسترا متخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية بالتجزئة مثل الهواتف المحمولة والكاميرات ومنتجات العناية الشخصية وغيرها، يترأس مجلس إدارتها السيد عبد الله عبد اللطيف أل فوزان.

عروض اكسترا السعودية

عروض اكسترا السعودية على الهواتف الذكية وأجهزة المنزل الكبيرة والصغيرة، من خلال مقالنا اليوم يمكن أن نتعرف على أفضل الخصومات والعروض على أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة في المملكة العربية السعودية فقط في اسواق اكسترا، فستجدون أكبر التشكيلات من اجهزة الكمبيوتر والكمبيوتر المحمول والتي تعرف بالعلامات التجارية المشهورة وهذا ما يميز متجر اكسترا ويجعله في مقدمة أفضل المتاجر بالسعودية، وفي السطور التالية سنذكر لكم عروض اكسترا على اجهزة الكمبيوتر المختلفة.

عروض اكسترا على أجهزة الكمبيوتر

خصومات اكسترا Lenovo، All-in-One Computer، 23.8 inch، Core i3، 4GB، 1TB، أسود، خصم 14.82٪ بسعر 2299 ريال بدلاً من 2699 ريال.

تخفيضات اكسترا على Lenovo IdeaCentre3، Core i7، 23.8 inch، 8GB RAM، 512GB SSI، أسود، 13.26٪ بسعر 4249 ريال بدلاً من 4899 ريال.

HP 22-All-in-One، Core i5، 21.5 inch، 8GB، 1TB، White، خصم 12.5٪ بسعر 2799 ريال سعودي بدلاً من 3199 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا