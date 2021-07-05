شوف عروض اكسترا اكسسوارات جوال ايفون وأقوى الخصومات على جوالات أيفون

يوفر موقع اكسترا الإلكتروني عروض اكسترا اكسسوارات جوال ايفون وغيره من الماركات العالمية للجوال. كما يقدم باقة متنوعة ومميزة من الخصومات على جوالات أيفون بإصداراتها المختلفة. ومن المعروف أن موقع اكسترا تابع لشركة اكسترا المتميزة والتي تنتشر فروعها في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. وتوفر هذه الشركة العديد من العروض والخصومات التي تجذب لها العملاء من كل حدب وصوب. ولا تقتصر السلع المعروضة على أيفون أو منتجات شركة أبل فقط وإنما تمتد لتشمل جميع متطلبات الحياة من الأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية المختلفة. لتقدم لعملائها مزيج رائع ما بين السلع الأساسية ومنتجات الرفاهية.

عروض اكسترا اكسسوارات جوال أيفون

توفر اكسترا عروض مميزة على اكسسوارات الجوالات بخصومات رائعة وخاصة اكسسوارات جوالات أبل.

أبل كابل لايتننج إلى يو إس بي سي طول 2 متر أبيض اللون. مع ضمان لمدة عامين بسعر 175 ريال سعودي.

اشتري محول طاقة نوع سي 20 واط من أبل بخصم 10.1% مقابل 89 ريال بدلاً من 99 ريال.

أبل إير تاغ باقة 4 حبات أبيض اللون مع ضمان لمدة عام كامل. متوفر بسعر 479 ريال وإمكانية التقسيط على 36 شهراً عبر تسهيل للتمويل بدفع قسط شهري 23 ريال.

شاحن أبل جداري أبيض اللون بنسبة خصم 30.3% متوفر الآن بسعر 69 ريال بدلاً من 99 ريال سعودي مع ضمان لمدة عامين من الشركة المصنعة.

عروض اكسترا على جوالات أيفون

أبل أيفون 12, 5 جي, 64 جيجا متوفر باللون الأحمر, الأبيض, الأسود والأخضر بسعر 2999 ريال بدلاً من 3799 ريال بنسبة خصم 21.05%. يحصل العميل على ضمان مع المنتج لمدة عامين. توفر اكسترا إمكانية التقسيط الشهري عبر شركة تسهيل للتمويل لمدة 36 شهراً. وتكون قيمة القسط الشهري 144 ريال سعودي.

احصل على أيفون 11 يدعم الجيل الرابع من الشبكات 4G, سعة 64 جيجا بايت. متاح بعدة ألوان منها اللون الأسود والأبيض، الإصدار الجديد بخصم 20.97% مقابل 2599 ريال بدلاً من 3289 ريال. يأتي المنتج مع ضمان لمدة عامين من شركة أبل. كما يمكن التقسيط بدفع قسط شهري 125 ريال لمدة 36 شهراً.

يمكنك شراء أبل أيفون 11, 4 جي سعة 128 جيجا الإصدار الجديد والحصول على نسبة خصم 18.54%. حيث يمكنك شراء المنتج الآن مقابل 2899 ريال بدلاً من 3559 ريال سعودي.