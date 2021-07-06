تراند الفن: تفاصيل القبض على “رشاش العتيبي” بعد هروبه إلى اليمن وتنفيذ حد القتل والصلب بحقه

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 12:10 صباحاً - صحيفة المرصد: كشفت الحلقة الخامسة من الوثائقي الذي تذيعه قناة mbc، عن “رشاش”، الجهود الأمنية في التوصل إلى “رشاش” وتنفيذ حد القتل بحقه، جزاءً لما ارتكبه من جرائم.

آخر ما تبقى من العصابة

وتزايد الضغط الأمني، للبحث عن “رشاش” ورفيقه سعود، آخر ما تبقي من العصابة، وهو ما قابله الأول بعدد من رسائل التهديد لعدد من قادة الأمن.

ونجحت الجهود الأمنية، في تحديد موقع “رشاش”، ليتم القبض عليه وإعادته إلى المملكة بعدما كان قد نجح في الهرب إلى اليمن، ليتم تنفيذ حد القتل والصلب بحقه ظهر يوم الجمعة الموافق 8 يونيو عام 1990.

وقال حمد الخثلان، محافظ المجمعة إنه تلقى تهديدات باختطاف أحد أبنائه وإطلاق النار على بيته وإرسال رجل يرتدي ملابس النساء ليتمكن من دخول بيته وتنفيذ التهديد.

كان ينتظر الليالي المقمرة

وتابع: “تمكن رشاش من الهرب إلى اليمن، فسار إلى الأفلاج، كما كان ينتظر الليالي المقمرة فقط من أجل التحرك، كان ينتقل من منطقة إلى أخرى ويعيش في الجبال ويستخدم أسماء مستعارة”.

ومن جانبه قال صديق “رشاش”، ويدعى سعد:”كنا نعرف سابقًا أن اليمن لديه مجال مفتوح، اليمن والشام هما الخيارين الأولين لكل من أُجبر على الخروج، عندما سمعنا بإلقاء القبض على مهل وانتـحار “قحص” وسقوط العديد من أفراد العصابة، قررنا الخروج من البلاد”.

زيادة الخوف

وتابع: “كلما زاد الغضب والتعميم علينا، زاد خوفنا وهروبنا ودفاعنا عن أنفسنا، فمن يعز عليك إذا وقعت به حادثة تخاف من أين يدور عليك لأن قضيتكم واحدة”.

ووجه سعود رسالة إلى الشباب، طالبهم خلالها، بألا يندفعوا وراء غايات عشوائية لا يمكن إدراك حقائقها، مؤكدًا أن الوطن ليس بديلاً، ومن تغرب عنه عاش بشقاء وتعب، وصعب يعيش حياة مع الآخرين.



