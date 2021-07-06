تراند الفن: المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن توفر وظائف إدارية.. طريقة ورابط التقديم

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 12:10 صباحاً - أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

تفاصيل الوظائف

– أخصائي ميزانية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، أو المحاسبة، أو الإدارة المالية).

– رائد مجتمع الابتكار: شهادة البكالوريوس في التخصصات ذات العلاقة.

طريقة التقديم

وأوضح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يوليو 2021م، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).

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