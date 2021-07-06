تراند الفن: اغتصبه وأنهى حياته.. إحالة المتهم بقتل “طفل أوسيم” للجنايات

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 12:10 صباحاً - أمرت جهات التحقيق بإحالة سائق “توك توك” المتهم بقتل الطفل فهد المعروف إعلاميًا بـ “طفل أوسيم” إلى محكمة الجنايات، لبدء محاكمته وتحديد أولى جلساته.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من والد المجني عليه يوم الثامن من شهر يناير الجاري، بغياب ابنه البالغ من العمر 8 سنوات من مسكنه في أوسيم منذ اليوم السابق على الإبلاغ، بعد خروجه منه لشراء حاجة له.

وبإجراء مباحث أوسيم تحرياتها أسفرت عن مرافقة المتهم المجني عليه قُبيل اختفائه، فأمرت النيابة العامة بضبطه، وباستجوابه أقرَّ بارتكابه الواقعة، وأنه اعتاد اصطحاب المجني عليه إلى مدرسته، ويوم الواقعة طلب المجني عليه منه اصطحابه إلى مسكنه -أي مسكن المجني عليه- فقصد به وحدة سكنية موهمًا إيَّاه قضاءهما وقتًا في اللعب معًا، فهتك عرضه ثم قتله بعدما حاول المجني عليه مقاومته.

وانتقلت النيابة العامة إلى الوحدة السكنية محل الواقعة لمعاينتها، وناظرت جثمان المجني عليه فيها، وسألت حارس العقار الكائنة به الوحدة السكنية، فأكد مشاهدته المجني عليه صحبة المتهم يوم الواقعة، إذ صعدا إلى مسكن شقيقة المتهم -محل الواقعة- بمدينة أوسيم.

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