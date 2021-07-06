تراند الفن: نيمار يقود تشيكل البرازيل ضد بيرو في نصف نهائي كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 12:10 صباحاً - أعلن تيتي مدرب منتخب البرازيل تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره بيرو في بطولة كوبا أمريكا.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة نظيره بيرو اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا.

وجاء تشكيل منتخب البرازيل الرسمي لمباراة اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: إديرسون

خط الدفاع: تياجو سيلفا، ماركينيوس، دانيلو، لودي.

خط الوسط: كاسيمرو، فريد، باكيتا.

خط الهجوم: ريتشارليسون، إيفرتون، نيمار.

بينما جاء تشكيل بيرو كالآتي:

حراسة المرمى: جاليس

خط الدفاع: كريستيان، سانتاماريا، تراوكو، شافيز.

خط الوسط: تابيا، بينيا، فلوريز.

خط الهجوم: كالنز، برافو، لابادولا.

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