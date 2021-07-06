تراند الفن: “رئيس الحركة الوطنية”: لا أسعى لتوريث الحزب.. ونجلي مؤهل للمنصب (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 12:10 صباحاً - علق رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، على تصريحات النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، الذي اتهمه بزيادة صلاحيات نجله في الحزب تمهيدًا لتوريث حزب الحركة الوطنية على حد وصفه، مؤكدًا أنه لم يسعَ لذلك يومًا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن ابنه ضمن مجموعة عمل مؤهلة لهذه المناصب، مشيرًا إلى أن النائب محمد عزمي يسعى لعمل انقلاب في الحزب من أجل مصالحه الشخصية بعد أن اكتشف أمره في رغبته أن يصبح نائبًا لرئيس الحزب تمهيدًا لرئاسة الحزب، مؤكدًا عدم صلاحيته لهذا المنصب.

وكان رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أصدر منذ قليل “17 قرارًا” في إطار إعادة هيكلة الحزب وضخ وجوه شابة جديدة في الهيكل التنظيمي، ودعم عدد من الأمانات المركزية والأمانة العامة بكوادر شابة نشطة تجدد الدماء وتزيد من نشاط الحزب وتخدم دوره المجتمعي.

وصرح خالد العوام، المتحدث الرسمي للحزب، بأن القرارات استحدثت عددًا من الأمانات المركزية الجديدة، بما يسهم في إثراء تجربة الممارسة الحزبية ويوسع دائرة ونطاق المشاركة لكوادر مهنية يمكنها ممارسة العمل الحزبي والسياسي وفق خبراتها وتخصصاتها.

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