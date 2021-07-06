تراند الفن: الخارجية السودانية: يجب الوصول لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 12:10 صباحاً - التقى السفير محمد شريف، وكيل وزارة الخارجية السودانية، اليوم الاثنين، بالسفراء العرب المعتمدين لدى الخرطوم، وأطلعهم على موقف بلاده الثابت من سد النهضة، القائم على ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف فيما يتعلق بملء وتشغيل السد، مؤكدًا أن السودان يقر بحق إثيوبيا في التنمية بشرط الالتزام بالقانون الدولي لاستخدام المياه العابرة للحدود الذي يرتكز على الالتزام بالاستخدام العادل للمياه دون إلحاق أي ضرر بدول المصب.

وأضاف شريف أن بلاده ملتزمة بالمفاوضات مع الجانب الإثيوبي برئاسة الاتحاد الإفريقي، مع تعزيز دور المراقبين من المجتمع الدولي، وأوضح أن طلب السودان عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تعزيز دور المجتمع الدولي في حث الأطراف الثلاثة على الوصول إلى اتفاق في إطار زمني لا يتجاوز الستة أشهر، آخذين بالاعتبار ما تم التوافق عليه مسبقا.



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