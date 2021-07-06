تراند الفن: توكلنا يوضح طريقة حجز موعد لتلقي اللقاح للفئة العمرية من 40 سنة وأكثر

صحيفة المرصد : أعلن تطبيق “توكلنا”، مساء اليوم الاثنين، عن إتاحة الحجز لموعد “الجرعة الثانية” من لقاح فيروس كورونا المستجد لفئة 40 سنة (هجري).

وقال التطبيق في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “من فئة 40 سنة (هجري) وأكثر بإمكانك الآن حجز موعد الجرعة الثانية لأخذ لقاح كورونا عبر تطبيق توكلنا”.

أوضح أن من يحق له حجز موعد للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح هو الذي انطبقت عليه اشتراطات وزارة الصحة في الحصول على الجرعة الثانية.