نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم وأقوي عروض الصيف للجوالات واللاب توب في 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة .عروض جرير اليوم ، تقدم مكتبة جرير والمتواجدة بمدينة الرياض عروض وخصومات أسبوعية وذلك من خلال النشرة الإلكترونية. وتشمل عروض جرير الأسبوعية علي خصومات علي الهواتف المحمول واللاب توب والتلفزيونات وأجهزة المنزل الذكية. بالإضافة الي إمكانية التقسيط وفقاً والفترات التي تناسبك. تعتبر المكتبة واحدة من أفضل المتاجر في تقديم خدمات مبيعات التجزئة والجملة والبيع عبر الأنترنت. كما أنها تقدم منتجات متنوعة مثل الأدوات المدرسية والمكتبية ولعب الأطفال والوسائل التعليمية. بالإضافة الي الجوالات وملحقاتها وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.

عروض جرير اليوم

تشمل عروض جرير للجوالات لهذا الأسبوع علي خصومات علي جوال لينوفو وشاوومي ريد مي نوت وفيفو وتتراوح قيمة الخصم ما بين 50 و100 ريال سعودي. بالإضافة الي إمكانية تقسيط جرير للجوالات لفترات تصل الي 36 شهر وبأقساط تتراوح ما بين 30 ريال الي 125 ريال سعودي. كما تتضمن العروض الترويجية إمكانية إستبدال جوالك الأيفون الحالي. بجوال أيفون 12 برو أو أيفون 12 الجديد وبتوفير 3000 ريال سعودي. مطبقة الشروط والأحكام الخاصة بجرير ويسري هذا العرض حتي 11 يوليو 2021. كما تشمل عرض إستبدال ساعتك الذكية القديمة بساعة أبل واتش series 6 وبتوفير 950 ريال من خلال ذلك العرض.

عروض جرير للجوالات 2021

تحتوي كتالوج العروض الترويجية علي عروض جرير للأيفون علي جوال أيفون 12 برو ماكس والذي يتميز بنظام ثنائي الكاميرا وذاكرة 128 جيجابايت ومعالج A14 Bionic Chip وذلك بسعر 4899 ريال وبخصم قيمته 300 ريال سعودي بالإضافة الي إمكانية تقسيطه حتي 36 شهر بقسط شهري 227 ريال. وجوال أيفون 12 برو والذي يصل سعره بعد الخصم 4,499 ريال وبإمكانية تقسيطه بقيمة 209 شهرياً. كما تتضمن عرض لفترة محدودة لخدمة الحماية الشاملة لجوالك بدفع قيمة الخدمة لمدة 12 شهر و ستحصل علي خدمة حماية شاملة لمدة 12 شهر أخري مجاناً.

خصومات مكتبة جرير للاب توب

تتضمن عروض جرير للاب توب علي خصم علي ماك بوك برو 13 والذي يتميز بشاشة tone technology ومعالج Intel core i5 و ذاكرة رام 16 جيجا وقرص صلب 512 جيجابايت وذلك بسعر 8,549 ريال وبإمكانية التقسيط لمدة 36 شهر بقسط ثابت 396 شهرياً. ولاب توب هواووي ماتبوك أكس برو والذي يتميز بمعلاج i7 وذاكرة 16 جيجا وقرص صلب 1 TB وويندوز 10 وذلك بسعر 5,249 ريال وبخصم مقداره 1750 ريال سعودي. بالإضافة الي بقية العروض المدرجة بالكتالوج والموضحة تفصيلياً في الصور إدناه.

أجدد عروض جرير للتلفزيونات

وأخيراً، عروض جرير للتلفزيونات بخصومات علي تلفزيون skyworth 75 بوصة أندرويد 9 وريموت بحث بالصوت و3 منافذ HDMI ومساعد قوقل وتطبيقات متنوعة وذلك بسعر 3,899 ريال وبخصم قيمته 2600 بالإضافة الي إمكانية التقسيط لفترات تصل الي 36 شهراً وبقسط 181 شهرياً. وتلفزيون ذكي skyworth 70susc9400 70 بوصة وبسعر 2,999 ريال أو بقسط شهري 139. بالإضافة الي تلفزيون سامسونج الذكي TU8000 65 بوصة ويدعم التطبيقات المختلفة. وسماعات دولبي ديجيتال بسعر 3,699 ريال أو قسط شهري172 لمدة 36 شهر. وغيرها من الخصومات كما هو موضح في كتالوج العروض الترويجية لهذا الأسبوع.