تراند الفن: تفاصيل منع “الإعلانات العقارية” عبر مواقع التواصل.. وعقوبة المخالفين تصل للسجن

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 01:11 صباحاً - صحيفة المرصد : تعتزم “الهيئة العامة للعقار” تطبيق الضوابط الجديدة والمعلن عنها بشأن منع الإعلانات العقارية عبر تطبيق الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى بعد 90 يومًا.

ونقلت “سبق” عن المستشار القانوني أحمد عجب، قوله: “هذه الضوابط سيبدأ تطبيقها بعد ٩٠ يومًا من نشرها بالجريدة الرسمية، وستتولى متابعتها الهيئة العامة للعقار، وتشمل الإعلان العقاري المرئي أو المقروء أو المسموع، بحيث يكون نشره قاصرًا عبر المنصة العقارية الإلكترونية”.

وأشار إلى أن هذه الضوابط لم تشتمل على أي عقوبات أصلية أو تبعيه يمكن أن تطبق على المخالف وإنما قد تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي تصل وفق المادة الرابعة لجريمة الاحتيال بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن مليوني ريال أو بإحداهما.

وأوضح “عجب”، أن مخالفي الإعلان ضمن المنصة العقارية الإلكتروني فسبق النشر بأن الهيئة تتوعد المخالفين بإيقاف المُعلن من النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز عامًا، أو تعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة والإعلان عن ذلك، وسحب ترخيص المنصة الإلكترونية والإعلان عن ذلك.