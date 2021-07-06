تراند الفن: مصدر سيادي: خطاب إثيوبيا للتغطية على الهزيمة في تيجراي وفشل الملء الكامل للسد.. والرد المصري قريبا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 01:11 صباحاً - كشفت مصدر سيادي، كواليس اتخاذ إثيوبيا إرسال خطاب إلى مصر بشأن إعلانها عن بدء الملء الثاني لـ سد النهضة الإثيوبي، والذى وصل مساء أمس الاثنين، وردت مصر على الخطاب المرسل رافضة القرار الأحادي بشأن الملء، واتخاذ أديس ابابا القرار منفردة.

وأكدت المصدر في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أن قرار إثيوبيا بملء الثاني لسد النهضة جاء للحصول على مكسب سياسي مزعوم ونصر غير موجود على أرض الواقع عقب فضيحة هزيمة الجيش أمام قوات إقليم تيجراي، والمشهد الشهير الذي هز آبي أحمد وقيادات حكومته بإذلال عناصر الجيش في شوارع تيجراي، وهم يسيرون بالآف.

وتابع المصدر، أن آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا يعاني من مشكلة كبيرة في إقليم تيجراي بسبب سيطرة قوات الإقليم عليه، وكذلك عدم مقدرة قواته العسكرية الانتصار في حربها مع العناصر المسلحة لتحرير جبهة التيجراي، خاصة ما جري مؤخرا من السيطرة الكاملة للجبهة وسحق عناصر آبي أحمد.

وأكد المصدر في تصريحاته، أن آبي أحمد يريد تحويل أزمة هزيمة قواته في تيجراي إلى انتصار من خلال إيهام الشعب الإثيوبي ببدء الملء الثاني لسد النهضة، والذى يصوره أنصار حزبه للشعب الإثيوبي على أن بناء السد وملئه سيكون انتصارا تاريخيا، موضحة أن خطاب بدء الملء الثاني “فرقعة إعلامية وسياسية” لإخفاء هزيمة إقليم تيجراي.

وأشار المصدر السيادي، إلى أن إثيوبيا تحاول استفزاز مصر دائما، كما أن مصر نفذ صبرها جراء تلك المهاترات وعدم الوفاء العهود، واختراق القوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى أن مصر مصرة على سلك الطرق الدبلوماسية، كما أن الرد المصري سيكون في القريب، وأن مصر لن تصمت على تلك التصرفات الفردية التي لا تراعي مصالح الشعوب.

وصباح أمس، دعا رئيس الوزراء أبي أحمد مختلف دول العالم إلى الاعتراف بالنية الحقيقية لبناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، وأدلي بهذا التصريح خلال رده على الأسئلة التي طرحها أعضاء مجلس النواب الإثيوبي حول مختلف القضايا الجارية في البلاد بما في ذلك مشروع ميزانية 2021/22.

ودعا آبي أحمد الدول إلى إدراك أن إثيوبيا ليس لديها نية لإيذاء الآخرين سوى تلبية احتياجاتها من الطاقة، مؤكدًا أن الشيء الوحيد الذي تريده إثيوبيا هو تلبية طلب البلاد على الكهرباء دون تشكيل تهديد على دول المصب، زاعما أن مصلحة إثيوبيا هي فقط تلبية طلب البلاد على الكهرباء وتقليل مخاوف السودان ومصر وتحقيق السلام الدائم والازدهار لمنطقتنا.

وزعم رئيس الوزراء الإثيوبي، إن زراعة مليارات الشتلات في إثيوبيا والسودان ومصر يمكن أن تكون سببا للحصول على مياه أكثر مما تحصل عليه بالفعل، موضحًا أن مبادرة الخضراء ستساعد على زيادة كمية الأمطار والمياه وكذلك تقليل الفاقد المائي الذي يمكن أن يضمن الأمن المائي لنا وللآخرين في المنطقة.

وفي وقت سابق قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا فشلت في تعلية الممر الأوسط بمقدار 30 مترا كما هو مُعلن في السابق لإتمام الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.

وأوضح لـ “القاهرة 24″، أن تعلية الممر الأوسط أقل من 10 أمتار والتخزين في موسم الفيضان المقبل سيكون 5 مليارات متر مكعب فقط، مشيرًا إلى أن إثيوبيا سوف تكتفي بتعلية الممر الأوسط 8 أمتار فقط بسعة تخزينية نحو 4 مليارات متر مكعب وإجمالي تخزين قدره 9 مليارات متر مكعب هذا العام.

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