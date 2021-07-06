تراند الفن: محافظ الشرقية يستقبل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 01:11 صباحاً - استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود عبده حسين، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية.

وقال محافظ الشرقية، إن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًّا بقطاع الشباب والرياضة، وتسعى جاهدةً لتوفير جميع أوجه الدعم والرعاية للمنظومة الرياضية على أرض المحافظة، لتأهيل الشباب وإعداد الابطال للمشاركة في البطولات العالمية والقارية والمحلية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عبده حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن زيارة اللجنة لمحافظة الشرقية تأتي في إطار جولاتها الميدانية بمحافظات الجمهورية لمتابعة المشروعات الرياضية والشبابية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظات والعمل على إزالة جميع المعوقات التي تحول دون إنجازها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.

وأهدى رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب درعًا تذكاريًا لمحافظ الشرقية؛ تقديرًا لجهود المحافظة في دعم القطاع الرياضي وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وجميع الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع.

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