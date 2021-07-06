تراند الفن: حفيدة رجاء الجداوي: “كل أسراري معها، وحريصة على إعطائي النصيحة في الوقت المناسب”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 01:11 صباحاً - كشفت روضة هندي حفيدة رجاء الجداوي، أنها كانت شديدة الارتباط بجدتها الراحلة، قائلة: “كانت قريبة مني جدًا وكانت بتذاكرلي كل حاجة، حتى لما كنت بذاكر ألماني وهي لا تجيد اللغة الألمانية كانت تقول لي هفضل معاكي أدعمك”.

تابعت في لقاء خلال برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة “ON” في حلقة خاصة بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوي: “بالنسبة للغة الفرنسية هي كانت تتولاها من أول يوم في حياتي بدأت أدرس فيه اللغة الفرنسية”، كاشفة أن يوم التخرج جاء بعد وفاة جدتها وعندما منحتها المدرسة “بالطو التخرج والقبعة” حرصت على أن تقوم بتعليقها في غرفة جدتها الراحلة.

وأضافت حفيدة الجداوي: “ارتديت الملابس في غرفتها واتصورنا أنا وأمي في غرفتها ويوم التخرج حسيت أنها معانا وقلت ده لأمي يوم الاحتفال”.

أوضحت أنها كانت شديدة الارتباط بجدتها خاصة في الطقوس اليومية لحياتها، مضيفة: “كانت دائمًا تقول لي افردي ظهرك وإنتي ماشية عشان هي كانت عارضة أزياء وفضلت تنصحني بهذا دائمًا، لأن وأنا بذاكر كنت بحني ظهري شوية، وحشتني روحها في البيت وكل أسراري معاها”.

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