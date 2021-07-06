تراند الفن: أقوى 3 أضعاف وأرخص 30%.. الكشف عن منتج جديد بديل لـ”حديد التسليح”

صحيفة المرصد : كشف تقرير أن منتج “فايبر جلاس” سيكون البديل الجديد لحديد التسليح؛ حيث حصل علي علامة “الأيزو” بعد انتهاء عمليات اختباره في أمريكا وأوروبا وأثبت نجاحًا كبيرًا.

وبحسب “المدينة”؛ فإن “فايبر جلاس” يتميز على الحديد بأنه أقوى ثلاثة أضعاف وأخف وزنًا من الحديد 9 أضعاف، وأقل تكلفة حوالي 30 بالمائة.

وأضاف التقرير: أن الأهم هو أن المنتج الجديد لا يصدأ ولا يتآكل ولايتفاعل مع مواد الخرسانة كما أنه غير موصل للكهرباء (الحقل الكهربائي) كما هو معروف في مباني الخرسانة.