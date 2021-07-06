تراند الفن: هل يؤثر الصيام على قراءات جهاز مراقبة الضغط؟.. «استشاري» يجيب

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 01:11 صباحاً - أدمن ‏12 دقيقة مضت تواصل 8 زيارة

أوضح استشاري طب القلب والشرايين، الدكتور خالد النمر، مدى تأثير الصيام على قراءات جهاز مراقبة الضغط.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “إنه إذا تم وضع جهاز مراقبة الضغط ٢٤ ساعة، فإنه لا ينبغي الصيام في هذا اليوم لأن الصيام يؤثر على نتائج الجهاز وقراءاته”.

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