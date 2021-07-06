تراند الفن: “نمر” طليق يتجوّل على سطح منزل في حي الرمال بالرياض

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏60 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد: حصلت صحيفة “المرصد”، على مقطع فيديو يرصد وجود “نمر” طليق على سطح أحد المنازل في حي الرمال بالرياض، مغرب أمس الاثنين.

وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد سكان حي الرمال في الرياض بكاميرا جواله من داخل سيارته “النمر” الطليق وهو يتجوّل على سطح المنزل.

وبحسب المعلومات المتوفرة؛ فإن الجهات المختصة تمكنت من السيطرة على “النمر” الطليق والقبض عليه في تمام الساعة العاشرة مساءً.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Video-2021-07-06-at-1.39.49-AM.mp4

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