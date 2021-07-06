تراند الفن: مدرب الإسماعيلي: حزين لاستبعاد محمد صادق من المنتخب الأولمبي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 03:09 صباحاً - عبر حمد إبراهيم، المدرب العام لنادي الإسماعيلي، عن رضاه عن أداء لاعبي الدراويش أمام الاتحاد السكندري مساء اليوم، والتي خسرها الفريق الأصفر بنتيجة 1 – 2 ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: “قدمنا مباراة جيدة أمام فريق كبير بحجم الاتحاد السكندري ومدرب كبير مثل حسام حسن، ونجحنا في العودة إلى المباراة بهدف أري بابل، ولكن زعيم الثغر خطف الفوز في آخر الدقائق”.

وعن تطور علاقة جلال بالعميد، فقال: “هكذا يجب أن تكون كرة القدم، فكلاهما مدرب متميز ومن أفضل المديرين الفنيين في الكرة المصرية، سعيد بتطور العلاقة بينهما بعد أن كان هناك خلاف في وجهات النظر خلال الفترة الماضية”.

وتابع: “عقدت جلسة مع محمد صادق لاعب وسط الفريق قبل مباراة الاتحاد السكندري لمواساته وإخراجه من الحالة النفسية السيئة التي لحقت به عقب استبعاده من قائمة المنتخب الأولمبي المتجهة إلى طوكيو لخوض دورة الألعاب الأولمبية، وأكدت له أن هذه وجهة نظر جهاز فني، وربما تنضم قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة، كل شيء وارد”.

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