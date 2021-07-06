تراند الفن: بعثة مصر لاستكشاف فرص التجارة والاستثمار بإفريقيا تواصل جولتها في السنغال والكاميرون

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 03:09 صباحاً - تتواصل أعمال أكبر بعثة تجارية مصرية إلى قارة إفريقيا، من وزارة التجارة والصناعة، والتي تشمل مدينة دوالا الكاميرونية والعاصمة السنغالية داكار وتستمر حتى 10 يوليو الجاري.

وتستهدف البعثة استكشاف فرص التجارة والاستثمار المتاحة في هذين السوقين الواعدين إلى جانب تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال المصري ومجتمعات الأعمال الإفريقية.

تأتي البعثة، في إطار مبادرة روابط الأعمال بين مصر ودول وسط وغرب إفريقيا، التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة، ممثلةً في التمثيل التجاري بالتعاون مع تجاري وفا بنك.

وتستهدف المبادرة تعزيز التجارة البينية بين مصر و22 سوقا من أسواق دول غرب ووسط إفريقيا على مدار عامين، وفي مقدمتها السنغال والكاميرون باعتبارهما من أهم الأسواق في هذه المنطقة، في إطار استراتيجية الوزارة للتوجه نحو السوق الافريقى.

وتضم بعثة الكاميرون والسنغال 65 رجل أعمال بواقع 26 رجل أعمال لدولة الكاميرون و40 رجل أعمال لدولة السنغال، وذلك فى قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والطبية والحاصلات الزراعية والأدوية ومواد البناء والمقاولات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.