تراند الفن: منتخب البرازيل ينهي الشوط الأول متقدما على بيرو بهدف في نصف نهائي كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 03:09 صباحاً - تمكن منتخب البرازيل من إنهاء الشوط الأول ضد بيرو متقدما بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا.

وبدأت المباراة بشكل هجومي قوي من جانب منتخب البرازيل الذي هدد مرمى بيرو بأكثر من فرصة خطيرة بحثا عن خطف الهدف في الدقائق الأولى.

وأضاع لاعبو البرازيل العديد من الأهداف المحققة حتى تمكنوا من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة ٣٥ عن طريق لوكاس باكيتا، وحاول لاعبو بيرو خطف هدف التعادل ولكنهم فشلوا في ذلك لينتهي الشوط الأول بتقدم السامبا بهدف وحيد.

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