تراند الفن: محافظ الإسكندرية يعتمد تقارير الشواطئ بتوقيع غرامات مالية على 7 من مستأجرين

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 03:09 صباحاً - استعرض اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم تقريرًا من اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، تضمن مخالفات بعض مستأجري الشواطئ، وأهمها تعمد فرض الإكراميات وسوء حالة الحمامات، حيث تم فرض غرامات مالية بإجمالي 21 ألف جنيه.

ووجّه اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة بزيادة عدد مفتشي الإدارة اعتبارًا من اليوم، بشاطئ إيناس حقي وإسحق حلمي، بعد ملاحظة زيادة الشكاوى المقدمة من المواطنين من رواد هذين الشاطئين.

وأوضح التقرير، أن متوسط نسب إشغال الشواطئ ليوم الاثنين، بلغ 40 %، بينما حقق شاطئ ميامي العام نسبة 100%، بينما استقبل موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف Www.catr.gov.eg، 51 حجزًا للشواطئ اليوم بعدد أفراد 290 فردًا، بينما تقدم 278 طلبًا للحجز عن اليوم الثلاثاء بعدد أفراد 427 فردًا.

ولفت التقرير إلى أن الإذاعة الداخلية، بشاطئ جزيرة الدهب، نوهت بقائمة الممنوعات بالشاطئ مثل الطائرات الورقية، الخمور، الشيشة والأسلحة البيضاء عن طريق مستغل الشاطئ، بينما تم إنقاذ غريق بشاطئ أبو هيف المميز عن طريق وحدة إنقاذ الشاطئ.

وأشار التقرير إلى المرور والتأكد من عدم فرض إكراميات بالشواطئ عدا شاطئ الفنار الذي حقق مخالفة فرض إكرامية وتم إعادة المبالغ للمصطافين وتوجيه إنذار للمستأجر من تكرار المخالفة مرة أخرى طبقًا لبنود التعاقد.

وأوضح التقرير، أنه تم تلقي شكوى بفرض إكرامية بشاطئ محمود سعيد، والتأكد من صحتها وبمواجهة مشرف الشاطئ؛ اعتذر وتم فصل العامل وتوجيه إنذار لمستأجر الشاطئ، كما تم طرد أحد عمال شاطئ الإسكندر لفرض إكرامية على أحد المصطافين، بالإضافة إلى مصادرة شيشة بشاطئ العصافرة المميز وشاطئ ستانلي، ومصادرة كحوليات وطرد بعض الشباب من شاطئ أبو هيف المميز، وتم توزيع ملصقات تحمل عبارات: “لا لفرض الإكرامية.. معًا ضد الابتزاز، على بوابات العديد من الشواطئ.

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