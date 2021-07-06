تراند الفن: شاهد: فتاة مصرية تنهار باكية أثناء حديثها عن تفاصيل اغتصابها في مكان مهجور بكفر الشيخ!

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏23 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: كشفت فتاة مصرية تعرضها للاغتصاب منذ عامين على يد شاب بكفر الشيخ، فيما قال مصدر أمني أنه كانت هناك علاقة بين الشاب والفتاة وانتهت بالزواج.

وظهرت الفتاة خلال فيديو بث مباشر مدته 40 دقيقة نشرته عبر موقع «فيس بوك»،وهي تبكي وقالت أن الشاب اغتصبها في أحد الشوارع المقطوعة داخل سيارته بعدما استدرجها بحجة توصيلها. لافتة إلى أنه كانت هناك علاقة عاطفية بينهما وبعد أن اغتصابها تهرب من الزواج منها.

وأوضح مصدر أمني، أن الفتاة كانت تدرس بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، وارتبطت بعلاقة مع أحد الشباب، لمدة كبيرة، لكن حدث بينهما خلاف وأرادت الفتاة إرغامه على الزواج منها.

وتابع: في أحد الأيام كان يوصلها بسيارة إلى منزلها وقبل الوصول بأمتار قليلة أشهرت في وجهه السكين، وأصابته بعد شجار بينهما. وحررت ضده محضرا في مركز شرطة بيلا وجرى استدعاؤهما ليتبين أن الولد مصاب بجروح ليعترفا سويا بعلاقتهما، وبعد حبسهما 15 يوما جرى الإفراج عنهما.

وكانت الواقعة انتهت بوثيقة تصادق على زواج ثم طلاق بعد الاتفاق بين الطرفين وعلى يد مأذون . مضيفا أن الفتاة لم تحرر محضرا جديدا، وشاهدنا الفيديو المتداول ويجرى فحصه مرة أخرى .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.