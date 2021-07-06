تراند الفن: أمير عبد الحميد: أرفض الهجوم على أحمد نادر السيد ووجود الشناوي في الأولمبي طبيعي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 03:09 صباحاً - قال أمير عبد الحميد، نجم النادي الأهلي السابق ومدرب حراس المرمى بنادي السكة الحديد، إن محمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء سيمثل إضافة قوية لقائمة المنتخب الوطني الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وقال أمير عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية: “محمد الشناوي حارس مرمى متميز وهو الأفضل في الكرة المصرية بهذا التوقيت، وأرى أنه سيمثل إضافة قوية داخل وخارج الملعب خلال دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو، كما أعلم أن المنتخب يمتلك العديد من الحراس المميزين مثل محمد صبحي ومحمود جاد، لكن الشناوي سيعطيهم المزيد من الخبرات خلال المعسكر.

وأضاف أمير عبد الحميد: “أحمد نادر السيد حارس مرمى مميز وينتظره مستقبل باهر، وأرفض ذبحه لمجرد خطأ في مباراة منتخب الشباب أمام نظيره السعودي ضمن منافسات كأس العرب تحت 20 عامًا، كما أن انتقاد اللاعبين الصغار في هذه المرحلة العمرية يضع عليهم المزيد من الضغوطات، كما حدث مع مصطفى شوبير من قبل، وليس من المنطقي الحديث عن المجاملات وتوجيه اتهام لأي حارس بسبب نجومية والده.

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