تراند الفن: تحرير 42 محضرًا بسبب إجراءات مواجهة كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 03:09 صباحاً - حرّرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 42 محضرًا؛ بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

وقال العميد محمد صلاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، في تصريحات له، إن الدكتور رجب قياتي نائب رئيس مدينة المنيا، قاد حملة حرّرت 42 محضرًا للعدد من المخالفين وتمت المصالحة الفورية على جميعهم بدفع الغرامة المقررة وفق قرار رئيس الوزراء.

وأوضح “قياتي”، أن الحملة شملت أيضًا جانبًا توعويًّا للحث على أهمية اتباع القرارات المُتخذة من قبل الدولة، وأنها تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة ومنعًا لانتشار الأوبئة.

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