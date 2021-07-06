تراند الفن: تفاصيل مقتل مواطن على يد سائقه الخاص بالرياض وإخفاء جثه داخل خزان المياه

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏52 دقيقة مضت المرصد 18 زيارة

صحيفة المرصد: لقي مواطن مصرعه إثر الاعتداء عليه بالضرب من قبل سائقه الخاص والذي تخلص من الجثة بإلقائها في خزان المنزل في الرياض.

وفي التفاصيل كانت عائلة المجني عليه خارج المنزل وبعد عودتهم لاحظوا تغيبه وبحثوا عنه ولم يعثروا عليه. فيما أنكر السائق بعد سؤاله معرفة أي شيء عنه. ما دفع الأسرة لإبلاغ الشرطة.

وعند العودة لكاميرات المراقبة تبين عودة المجني عليه إلى المنزل بسيارته ولم يخرج منه في حين أظهرت خروج السائق بالسيارة وعودته بعد فترة على قدميه. ما أثار الشكوك حول السائق وقامت الشرطة بإلقاء القبض عليه.

وأمام جهات التحقيق المختصة اعترف السائق بارتكابه واقعة قتل المجني عليه. موضحا أنه تعدى عليه بالضرب على رأسه ما أدى لوفاته في الحال وذلك بسبب خلاف بينهما.

وأشار “المتهم” أنه حاول التخلص من الجثة حتى لا ينكشف أمره فقام بإلقائها داخل خزان المنزل وأغلقه. وقام بأخذ سيارته إلى مكان بعيد من المنزل وأوقفها هناك تاركًا فيها جواله وكل متعلقاته في محاولة لإبعاد الشبهة عنه. وأضاف أنه عاد إلى المنزل ليتناول عشاءه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.