تراند الفن: د. إبراهيم خفاجة يكتب: الكنز الاستراتيجي الكبير الذي يغفل عنه العرب

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 04:09 صباحاً - على مدى يومين متواصلين سعدت بحضور الندوة العالمية عن اللغة العربية في إفريقيا بين الواقع والمأمول والتي نظمها المجلس الدولي للغة العربية يومي الأربعاء والخميس 30 يونيو و1 يوليو، وقد كان الحضور مشرفا جدا على مستوى الأوراق الأكاديمية المقدمة والباحثين والعلماء المشاركين من كل الدول الأفريقية تقريبا وكان جلهم من غرب إفريقيا، علاوة على حضور كثير من المهتمين والمعنيين بالأمر من بلدان عربية وإسلامية أخرى كثيرة.

تناولت الندوة واقع اللغة العربية والمشكلات التي تعترض تعليمها في كثير من البلدان وكيف حاول المستعمر وعلى وجه الخصوص المستعمر الفرنسي طمس الهوية العربية والإسلامية لدى كثير من المجتمعات والدول التي استعمرها من خلال القضاء على اللغة العربية التي تمثل الدين والهوية الوطنية لهذه المجتمعات.

امتازت الجلسات كلها بالثراء العلمي وبراعة المتحدثين ووعيهم وثراء المداخلات والتعليقات وروعتها وكانت هذه السمة التي تميزت به فعليات الندوة على مدار يومين متواصلين ولم يعكر صفوها إلا انقطاع خدمة الإنترنت عن المتحدثين بين الحين والحين وهو أمر اشتركت فيه تقريبا كل بلدان القارة السمراء مما يؤكد على ضعف البنية التحتية والتكنولوجية لهذه البلدان.

ومن الأمور الجديرة بالاحترام واللافتة للنظر ذلك الحب الشديد للغة العربية من أبناء هذه القارة وتلهفهم لكل من يقدم لهم يد المساعدة في تعلمها وإتقانها، بل لقد وجدت لديهم حبا وتقديسا واعتزازا باللغة العربية لم أجده بين أبنائها ومتحدثيها الأصليين، فهم ينظرون إليها نظرة إجلال وإكبار باعتبارها لغة القرآن الكريم ولغة الحديث النبوي الشريف أولا وباعتبارها من أهم جسور التواصل مع المجتمعات العربية والإسلامية ثانيا، وباعتبارها وعاء يحفظ لهم تاريخهم وهويتهم الثقافية ثالثًا.

وكان جل ما رصده الباحثون من مشكلات تتعلق بتعليم اللغة العربية هو ضعف المؤسسات المعنية بهذا الأمر في كثير من البلدان الأفريقية غير الناطقة بالعربية، وكذا ضعف الموارد المادية وقلة الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة جيدا التي يمكنها تلبية الطلب المتزايد على تعلم اللغة العربية، وقلة عدد المنح التي تخصصها الجامعات العربية لتعليم أبناء هذه الدول.

بل إن بعضهم يشعر بالصدمة من تخلي العرب عن لغتهم واستبدالها بلغات أخرى غربية كالإنجليزية أو الفرنسية. ويتعجب من إصرار بعض العرب على عدم التحدث معهم باللغة العربية التي يعشقونها عندما يزورون البلاد العربية إما للحج أو للدراسة، ومن ثم تكمن أهمية الكنز الاستراتيجي الذي يمتلكه العرب ولكنهم للأسف يغفلون عن استخدامه.

ولنا أن نتصور كم ستكون المكاسب التي ستجنيها البلاد العربية إذا أحسنت استغلال هذا الكنز من فتح آفاق جديدة للتنمية وإنشاء علاقات قوية ليس فقط مع أهل القارة الأفريقية بل مع جميع البلدان التي يسكنها مسلمون في كل أرجاء المعمورة.

ولنا أن نتخيل كم المكاسب التي سنحصل عليها لو أحسنا الاستثمار في هذا المجال، والتي منها على سبيل المثال: فتح أسواق لمنتجاتنا وتوفير فرص عمل لأبنائنا ونشر لثقافتنا والحفاظ على هويتنا وأمننا القومي.

فسلاح اللغة يعد من أهم وسائل القوة الناعمة التي نمتلكها لكسب التأييد وحشد الجهود لقضايانا العادلة. ومن أهم الوسائل لتأليف القلوب والشعوب والحفاظ على الهوية.

فما زالت فرنسا وبريطانيا وغيرها من دول الاستعمار تكتسب نفوذها وسيطرتها وهيمنتها على كثير من الدول رغم جلاء الاستعمار العسكري من خلال فرض لغاتها وثقافاتها على أهل هذه الشعوب المقهورة، وما زالت دول الاستعمار تبذل ما في وسعها ولا تبخل بشيء في استطاعتها من أجل الحفاظ على هذه السيطرة وتلك الهيمنة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.