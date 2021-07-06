تراند الفن: أعرف ازاي تاخد شقة في مبادرة الرئيس للتمويل العقاري بفائدة 3% بس

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏46 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

يتساءل عديد من الناس عن كيفية الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، التي أطلقها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك وحدة سكنية.

ويوضح “القاهرة 24” الشروط التي يجب توافرها لكي يستفيد المواطن من تلك المبادرة

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