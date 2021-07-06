تراند الفن: أيمن عبد العزيز: جيل الزمالك الحالي أفضل فنيًا من الأهلي ولكن الكرة ليست عادلة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 05:09 صباحاً - وجه أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق الشكر إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على التصريحات التي أطلقها بشأنه مؤخرا.

وسبق وقال سيد عبد الحفيظ، إن شخصية أيمن عبد العزيز تؤهله لتولي منصب مدير الكرة في الزمالك، ولكنه يميل للجانب الفني.

وتابع أيمن عبد العزيز حديثه: “إنه سعيد بحديث سيد عبد الحفيظ عنه، مؤكدًا على العلاقة الجيدة الموجودة بينهما”.

واستكمل: “أن سيد عبد الحفيظ من أنجح مديري الكرة في مصر، كما أنه أصبح متمرسا في هذا المنصب، واكتسب خبرات كبيرة، لذلك فهو يحصد 10/10 في كونه أفضل مدير كرة”.

وأردف: “حديث البعض عني في حال حصولي على منصب مدير الكرة أو عضو مجلس إدارة أو أي منصب إداري، يسعدني ومن الممكن أن أكون مركز أكثر على الجزء الفني”.

وانتقل للحديث عن الزمالك مؤكدا أن فريق الزمالك الحالي أفضل فنيا من الأهلي الذي يتفوق رقميًا، إلا أن الكرة ليست عادلة لتمنح جيل الزمالك حقه”.

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