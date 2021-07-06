تراند الفن: اتهامات بالتوريث وإسقاط العضوية.. متى وأين تنتهي أزمة حزب الحركة الوطنية؟

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 05:09 صباحاً - شهد حزب الحركة الوطنية خلال الأيام السابقة حالة من الاحتقان الحاد اندلعت بإعلان قرار رؤوف السيد علي، رئيس الحزب بإسقاط عضوية كل من محمد يحيي حسين محمد عزمي، نور الدين محمود شوقي عبدالنور محمد الشيخ، عضوي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح سالم أبو السعود، وسط اتهامات من الأعضاء الذين أسقطت عضويتهم بتوريث رئيس الحزب مقدرات الحزب لنجله.

وتصاعدت وتيرة الأزمة بعد إصدار قيادات الحزب بيانا مشتركا، أكدوا من خلاله تقديم العديد من أعضاء الحزب لاستقالتهم، بسبب سياسات الحزب الفاشلة والمجحفة، فضلاً عن رغبة قيادات الحزب وحبهم للسلطة والأنانية وإقصاء كل من يعمل، و قتل كل فكرة أو حلم داخل الحزب”، مؤكدين على وجود العديد من الممارسات الخاطئة خلال الأشهر الماضية.

كما تقدمت أمانة الإعلام وأمانة التواصل الاجتماعى والعلاقات العامة باستقالتها، مع بعض أعضاء حزب الحركة الوطنية عن محافظة الشرقية، يوم الخميس الماضي.

وأعقب ذلك إصدار رؤوف علي، رئيس الحزب 7 قرارات تنظيمية في إطار خطة الحزب لتنشيط العمل الحزبي، وتضمنت القرارات تغيير بعض القيادات الحزبية التي تشغل بعض المواقع القيادية والتنظيمية داخل الحزب، من خلال تعيين نهاد خير الله أمينا عاما مساعد وأمينة المرأة المركزية، وتعيين الدكتور نور الدين محمود الشيخ أمينًا عامًا مساعدًا بالحزب، وتعيين الدكتورة حنان الشاذلي مساعد رئيس الحزب أمين التدريب والتثقيف.

كما تقرر أيضًا تعيين أحمد العوامي أمين عام مساعد لشئون الشباب، وتعيين اللواء عبد اللطيف محمد مساعد رئيس الحزب لشئون المحليات ومشرفًا على أمانة المجالس المحلية ويتولى إعادة تشكيلها من جديد، وضم عدد من الكوادر الشبابية، وتعيين ميرفت مصطفي محمد علي مساعد رئيس الحزب للتواصل السياسي ومشرفًا على أمانة التواصل السياسي، وتعيين النائب هاني محمد إبراهيم العسال مساعدا لرئيس الحزب للشئون البرلمانية.

وقد أشعلت تلك القرارت فتيل الأزمة من جديد بعد أن خرج النائب محمد عزمي، ببيان يؤكد من خلاله سعيه إلى تعديل قانون الأحزاب، حتى يكون مواكبًا للعصر، داعياً إلى وقف تقديم الاستقالات من قبل الأعضاء مؤكداً أنه لن يتنازل عن حقه.

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