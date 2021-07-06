تراند الفن: “لو كنت” لهيفاء وهبي وأكرم حسني تتخطى 12 مليون مشاهدة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 05:09 صباحاً - حقق فيديو كليب هيفاء وهبي وأكرم حسني “لو كنت” أكثر من 12 مليوم مشاهدة، وذلك بعد طرح الأغنية في يوم 14 يونيو الماضي، وهى مازالت تتصدر تريند موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب الجديد مؤخرًا في لبنان.

وكان نشر أكرم عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة له مع تعليق عليها: “لو كنت شكل هندسي كنت هميل للانحراف”، بالتزامن مع نشر الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة معلقه عليها: “لوكنت عين مغمضة كنت أبقى برضه شايفة”.. بنفس الهاشتاج.

وسبق وتفاعل عدد كبير من النجوم والمشاركة في الهاشتاج “لو كنت”، الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرز هؤلاء النجوم: الفنان أحمد فهمي، وكريم فهمي، وأحمد أمين، وشيكو، وهشام ماجد، وآيتن عامر، ومصطفى خاطر، ومحمد أنور، وسلمى أبو ضيف، والمطرب أحمد فهمي، وميريهان حسين، والمنتج كريم أبو ذكري.

يذكر أن آخر أعمال أكرم حسني كان مسلسل “إحنا بتوع الأوزوريس” وهو مسلسل إذاعي شاركه فيه الفنانة أيتن عامر وتمت إذاعته شهر رمضان الماضي عبر إذاعة “نجوم أف.إم”

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