تراند الفن: ضبط المتهم بالتحرش بفتاة أرض اللواء في الجيزة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 05:09 صباحاً - تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى السيدات بالجيزة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من صورة لأحد الأشخاص، ومرفق بها تعليق من حساب باسم إحدى الفتيات، بأنها تعرضت للتحرش من قِبل صاحب الصورة، بمنطقة أرض اللواء بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد هوية الشاكية (مقيمة بدائرة القسم)، والتى أقرت بأن صاحب الصورة تحرش بها، وأنها لم حُرر محضرا بالواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد هوية المشكو في حقه، وتبين أنه (يعمل بفرع إحدى الشركات بدائرة القسم، ويقيم بمحافظة المنوفية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وقرر أن اصطدامه بالشاكية، على النحو الذى ذكرته كان دون قصد.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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