تراند الفن: المرور: استقطاع حارة من محور 26 يوليو حتى المريوطية لمسافة كيلو لمدة شهر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 05:09 صباحاً - بادرت الإدارة العامة للمرور، وفى خطوة استباقية، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور لاستكمال تنفيذ أعمال مشروع صيانة ورفع كفاءة الطريق الدائري من تقاطع محور 26 يوليو حتى محور المريوطية، وهو ما يستلزم استقطاع حارة مرورية بطول 1 كيلومتر في الاتجاه من المريوطية إلى محور 26 يوليو، لتنفيذ الأعمال وترك باقي عرض الاتجاه، وذلك لمدة شهر اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 6/7/2021 على أن تكون الأعمال يوميًا من الساعة 12،05 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا، ما عدا يوم الجمعة فستكون الأعمال على مدى 24 ساعة.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الجهة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.