تراند الفن: “ثقافة المنيا “تنظم ورشة فنية عن عيد الأضحى

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 05:09 صباحاً - نظمت مكتبة ابوان الثقافية، ورشة فنية عن عبد ” الأضحى” المبارك نفذتها شيماء فتحي، تحت أشراف فرع ثقافة المنيا برئاسة خالد إسماعيل، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتور إيناس عبد الدايم لزيادة الوعى الثقافي والفكري.

وفي نفس السياق، قدمت فرقة الموسيقى العربية لقصر ثقافة المنيا عرض فنى وكوكتيل من الأغاني منها “سهر الليالي، لو تحبوا البلد دي، الحلوة داير شباكها”، تدريب المايسترو أحمد دسوقي، بينما قدم بيت ثقافة “دلجا” محاضرة ثقافية بعنوان “الوقاية من فيروس كورونا” حاضرها حمدي محمد عفاف.

وكان قد نظمت مكتبة “طمبدى” الثقافية، ورشة فنية بعنوان” الأجازة الصيفية ” تنفيذ أمل سيد، وعزيزة مشرى، بينما قدم قصر ثقافة “مغاغة” عرض لفيلم سينما بعنوان رسالة.

ويذكر ان، أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن فتح باب القبول بمدارس التمريض بالمنيا، بدءا من الأربعاء القادم الموافق 7 يوليو.

من جانبه أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ان فتح باب القبول بمدارس التمريض للعام الدراسي 2021/ 2022، سيبدأ من الاربعاء 7/7/2021 ويستمر حتى الاثنين 12/7/2021وذلك للمجموع من 280 حتى 275، ومن يوم الثلاثاء13/7/2021 حتى يوم الاحد 18/7/2021 للمجموع 274.5 حتى 269، مشيرًا إلى أنه سيتم النزول بالدرجات في حالة عدم استكمال الاعداد المطلوبة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة لبيب، مدير إدارة التدريب والمدارس، أنه سيتم تسليم ملفات القبول ورقيا بالمدرسة التابع لها جغرافيا، وذلك بعد التقديم الكترونيًا، واضافت أنه تمت موافقة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على استثناء أبناء شهداء الواجب الوطني من (الجيش، والشرطة، والجيش الأبيض)، من جميع شروط القبول عدا الكشف الطبي مع إحضار ما يثبت الوفاة أثناء تأدية الواجب الوطني بشهادة معتمدة ومختومة.



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