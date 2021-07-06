تراند الفن: ولي العهد يأمر بنقل المواطن ضحية بتر القدم في ظهران الجنوب عبر الإخلاء الطبي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏8 دقائق مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: أمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنقل المواطن عوض بن معيض عوض آل خزيم الذي تعرض لحادث في ظهران الجنوب، تسبب بكسر في قدمه وتمزق في الشرايين والأوردة، أدى بعد ذلك إلى بتر قدمه، بطائرة إخلاء طبي من مستشفى الملك خالد بنجران إلى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

وحسب “الوطن” من المقرر أن يتم نقله بطائرة الإخلاء الطبي عند توفر سرير، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

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