تراند الفن: تعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 لدى سوق الصاغة اليوم الثلاثاء

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 06:09 صباحاً - استقر سعر جرام الذهب في مصر لدى سوق الصاغة، اليوم الثلاثاء، بدعم ارتفاع الأسعار العالمية مع أنباء ارتفاع حيازة البنوك المركزي عالميًا من المعدن.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 891 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 22 سجل مستوى 817 جنيهًا.

سعر جرام الذهب 21 الأكثر مبيعًا في السوق المحلي 780 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 669 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب سجل مستوى 6 آلاف و240 جنيهًا.

ارتفعت أسعار الذهب أمس الاثنين حيث أدى ضعف الدولار وانخفاض عائدات السندات وسط مجموعة مختلطة من بيانات العمالة الأمريكية إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن تشديد السياسة النقدية بشكل أسرع ورفع أسعار الفائدة، مما ساعد المعدن الأصفر على الارتفاع نحو مستوى 1800 دولار مرة أخرى، وفقا لوكالة رويترز.

ويجدر الإشارة إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تُترجم إلى تكلفة فرصة مخفضة لحيازة السبائك ، والتي لا تدفع أي فائدة.

ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1791.2 دولار للأوقية

كشف تقرير حديث لوكالة بلومبرج الأمريكية، أنه ربما تستعيد البنوك المركزية شهيتها لشراء الذهب بعد تهميش المعدن النفيس منذ بداية العام، حيث بدأت البنوك المركزية من صربيا إلى تايلاند في زيادة حيازتها من الذهب.

ووفق التقرير، أعلنت غانا مؤخرا خطط للمشتريات، حيث يشعل شبح التضخم المتسارع والانتعاش في التجارة العالمية قوة النيران لإجراء عمليات الشراء وهو ما من شأنه أن يعزز احتمالات زيادة أسعار الذهب، رغم تعثر بعض مصادر الطلب الأخرى.

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