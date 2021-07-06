تراند الفن: وكيل “تعليم المنيا” يكرم الفائزين بمسابقة فرسان القراءة ضمن المشروع القومي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 06:09 صباحاً - كرم المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، الفائزين بمسابقة فرسان القراءة لطلاب التحدي بمدارس” النور، والأمل”، ضمن المشروع القومي للقراءة لجميع المراحل التعليمية، بحضور الدكتور صفوت جارح وكيل المديرية، ومحمد ابو العيون مدير عام الشئون التنفيذية.

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، إن تعليم المنيا حصد في مسابقة المكتبات النموذجية لعام 2019″- 2020″، المركز الثاني والثالث علي مستوي الجمهورية، مشيرا إلى أن مدرسة ” قلوصنا ” الابتدائية التابعة لإدارة سمالوط التعليمية، ومدرسة “أم المؤمنين ” الإعدادية التابعة لإدارة ملوى التعليمية، حصلا علي المركز الثاني على مستوى الجمهورية، بينما حصدت مكتبة مدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة مطاي التعليمية، على المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وأكد الرشيدي، أن مسابقات المكتبات هي مسابقات ثقافية تربوية تهدف إلى تشجيع التلاميذ والطلاب على ارتياد المكتبات، وغرس عادة القراءة المثمرة والاطلاع، والبحث لدى الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة وإثراء معلوماتهم، واكتشاف وتشجيع الموهوبين والمبدعين، موضحا أنه يساعد على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع والحياة الطبيعية، مما يؤدي إلى زيادة فرص التفاعل الاجتماعي، وتحسن حالتهم النفسية.

وشدد الرشيدي، على ضرورة تحفيز الطلاب على القراءة، والتثقيف، وتشجيعهم وتنمية مواهبهم لتشجيعهم وضمان استمرارهم بنفس الحماس في القراءة، والكتابة الأدبية.

وكان قد، تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد جاهزية عدد من اللجان لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية والتي ستبدأ السبت القادم.

جاء ذلك بحضور، محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، الدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا وكذلك متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي).

شملت جولة المحافظ، تفقد لجان مدارس (25 يناير، الفريق صفي الدين أبوشناف، الشهيد محمد وحيد حبشي).

وشدد المحافظ، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة والمقرات، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، ووجه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات، معربا عن أمنياته لهم بكل التوفيق والتميز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.